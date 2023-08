Das konnten Gäste rund um die Festspiele abstauben

Nicht weniger Nobel ging es auf so mancher Charity-Veranstaltung zu. Körperöle, Parfüms und Nagellack-Sets wurden als Dankeschön an das illustre Publikum ausgegeben. Der Wert pro Tasche: Rund 300 Euro. Die Saint Charles Apotheke stattete gleich das gesamte Festspielpublikum aus. „Wir haben unsere Seifen heuer den Salzburger Festspielen zur Verfügung gestellt“, so Store-Managerin Nina Allerberger. „Unsere Seifen desiinfizieren und riechen gut, das war der Anspruch an das Produkt.“ Besonders beliebt sind beim Festspiel-Publikum heuer aber die kühlenden Blütenwasser in verschiedensten Duftrichtungen, wie etwa Rose und Salbei.