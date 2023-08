Leiche mit Beinverletzung aus der Donau geborgen

In Schiffsschraube geraten

Der 55-Jährige aus Bayern fuhr am Wochenende im Innviertel Wasserski, seine Gattin soll am Boot gewesen sein. Der Unfall passierte dann auf der bayrischen Seite der Donau. Der Sportler wollte laut seiner Ehefrau zurück an Bord klettern, dürfte dabei aber unglücklich ausgerutscht und in die sich drehende Schraube gezogen worden sein, die ihm ein Bein abgetrennt haben soll. Zeugen warfen dem 55-Jährigen noch einen Rettungsring zu, doch der Deutsche konnte ihn nicht mehr fassen, ging in den Fluten unter.