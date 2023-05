„Schlepper-Freilassungen schaden niemandem“

In einem Radio-Interview betonte Botschafter Andor Nagy am Mittwoch, dass es das „souveräne Recht“ seines Landes sei, inhaftierte ausländische Schlepper auszuweisen. Wie der Spitzendiplomat weiter betonte, sei es Ungarn nicht in den Sinn gekommen, dass die Schlepper-Freilassungen irgendjemandem Probleme verursachen würden, weil sie „niemandem schaden“. Der Botschafter wiederholte die Argumentation der ungarischen Regierung, wonach zwölf bis 13 Prozent der Strafgefangenen in ungarischen Haftanstalten Schlepper seien und deren Inhaftierung die ungarischen Steuerzahler teuer käme.