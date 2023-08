Erste Erfolge, aber Schengen-Nein bleibt

Es könne derzeit keine Änderung geben, da das „System als Ganzes nicht funktioniert, wenn Sie so wollen, kaputt ist“, so der ÖVP-Politiker. Erste Erfolge der rumänischen Behörden wurden aber lobend erwähnt: So habe es etwa Ende Juni 37 Hausdurchsuchungen in Österreich, Ungarn und Rumänien gegeben, die zu Festnahmen in Rumänien geführt hätten. Dies zeige, „dass Rumänien unheimliche Anstrengungen unternimmt, um die Schlepperkriminalität zu bekämpfen“, sagte Karner.