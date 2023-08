Drei Schutzengel retteten 76-jährige Schwimmerin

Die Seniorin war am Dienstagmorgen in Bregenz, in der Nähe des Segelhafens, ins Wasser gegangen, um eine Runde zu schwimmen. Sie war allein, hatte aber vorsichtshalber eine Rettungsboje dabei. Als die Frau zum Ufer zurückschwimmen wollte, muss sie Probleme bekommen haben. Die Frau rief um Hilfe und trieb kurz darauf bäuchlings mit dem Kopf unter Wasser am See.