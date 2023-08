Immo-Millionär verlost „hässliches, kleines Loch“

Das Schönste am Reich sein ist …

Die beste Zeit, um in Immobilien zu investieren, sei übrigens jetzt: „Die Preise sind stark gefallen“, so der Unternehmer. Wer dafür eine genaue Anleitung sucht, der kann auf Hörhans neues Buch warten, das am 19. September auf den Markt kommt. Abschließend wollten wir von ihm noch wissen, was denn das Schönste am Reich-Sein ist. Hörhan: „Dass man sehr ruhig schläft.“ Doch auch er hat Sorgen: „Es passieren immer mehr politische Dummheiten“, wie etwa Investitionen in Waffen und Kriegsführung.