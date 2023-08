Rupfen und Zupfen für seltene Schmetterlinge

Gemeinsames Ausreißen von nicht willkommenen Pflanzen, die den Lebensraum seltener Tiere gefährden, ist Freitag in Villach angesagt, wenn die Leiter des Naturparks Dobratsch die Bevölkerung zu einer Rupf- und Zupf-Aktion an die Gail bitten. Auf dem Sandbiotop an der Gail in Müllnern bei Villach, südlich vom Reitsportzentrum Warmbad, geht es zur Sache. Dort sind etliche hoch spezialisierte Insektenarten daheim, unter ihnen auch die Kiefernsaateule, ein ausgesprochen seltener Nachtfalter, der in dieser Erscheinungsform in Kärnten nur hier vorkommt.