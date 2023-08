Red Bull Salzburg warnt: „Keine private Anreise“

Bis zum Spiel des Jahres aus Salzburger Sicht dauert es noch etwa einen Monat. Dann empfängt Austria Salzburg in der zweiten Runde des ÖFB-Cups Fußball-Abomeister Red Bull Salzburg. Das Grödiger Stadion wird wohl aus allen Nähten platzen. Die Austria hat bereits mit dem Ticketverkauf an die Mitglieder begonnen. Die Karten sind heiß begehrt, ein freier Verkauf (Start am 16. September) ist sehr fraglich.