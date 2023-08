Red Bull macht Austria Salzburg wieder interessant

Noch eineinhalb Monate, dann steigt DAS Spiel des Jahres im Salzburger Fußball steigt. Westligist Austria empfängt die Bullen in der zweiten Runde des ÖFB-Cups. Anders als beim österreichischen Serienmeister werden bei den Violetten fast alle Ressourcen in die Vorbereitungen auf das Derby gesteckt. Präsident Claus Salzmann will am liebsten noch eine Zusatztribüne aufstellen. Dann wären knapp 4800 Zuschauer in Grödig möglich. Schon fix: Das Stadion wird definitiv aus allen Nähten platzen.