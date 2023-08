Genossen im Kloster: Gregor Gysi besuchte Salzburg

In Österreich beobachtet er unterdessen die Parallelen zwischen der Alternative für Deutschland (AfD) und der FPÖ, die auch deshalb Erfolg hätten, „weil sei es verstehen, den Eindruck zu erwecken, man würde sie ausgrenzen“. Dadurch werden die Rechtspopulisten für alle attraktiv, die sich in ihrer Angst vor der Globalisierung ausgegrenzt fühlen. Den Siegeszug der Rechtspopulisten hält Gysi in vielen Teilen der Welt für schwer zu stoppen: „Von Trump in den USA, Orban in Ungarn, Erdogan in der Türkei, Meloni in Italien bis zu Le Pen in Frankreich wird so getan, als ob alle Probleme durch Nationalismus zu lösen wären“.