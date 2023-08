Hemmaberg und Petzen laden zu Ausflügen ein

Auch der Hemmaberg ist noch erreichbar, und zwar über Altendorf. Für Gäste, die an den Seen in dieser Region Urlaub machen, ist dieser Weg sogar kürzer! Ziemlich verzweifelt ist Hemmastüberl-Wirtin Kathrin Petjak, die seit zwei Wochen kaum Gäste hat: „Ich versuche durchzuhalten. Leider sitze ich die meiste Zeit allein da.“ Es gibt eine gute Jause, sonntags wird sogar aufgekocht (04230/ 22600).