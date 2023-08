Heidi Klum (50) verrät Fans ihr aktuelles Gewicht

Heidi Klum ist 50 Jahre alt, hat vier Kinder - und ist in Topform. So mancher ihrer 11,3 Millionen Follower hat sich bestimmt schon einmal gefragt, wie viel die „Germany‘s Next Topmodel“-Jurorin eigentlich auf die Waage bringt - zeigt sich das Model doch immer wieder in heißen Bikinis und luftigen Outfits. Fotos und Videos davon begeistern nicht nur Ehemann Tom, sondern auch ihre Fans - und denen hat sie ganz unbekümmert verraten, wie viel sie auf die Waage bringt.