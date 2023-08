Betrugsermittlungen gegen Heller eingestellt

Noch vor Anzeige Fälschung zurückgekauft

Ein Käufer in New York fand sich damals nicht. Dennoch wechselte die Basquiat-Heller-Kombo alsbald den Besitzer. So erwarb der Wiener Künstlermanager Amir Shariat für einen Kunden zunächst nur die echte Zeichnung, während der Rahmen an Heller zurückging - bis der Kunde 2018 dann doch auch den gefälschten Rahmen kaufte. Noch vor der später erfolgten Anzeige kaufte Heller den Rahmen jedoch wieder zurück. Sein Anwalt Thomas Höhne hatte die Betrugsabsicht im Herbst in Abrede gestellt. Der Rahmen sei als Rahmen verkauft worden, auf dem sich Basquiat-Zeichnungen befinden.