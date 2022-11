Hellers Bastelstreich interessiert nun die Justiz

Angeblichen Basquiat-Rahmen verkauft

Heller hatte den Starkünstler Basquiat im Zuge seines für Hamburg konzipierten Kunstprojekts „Luna Luna“ 1987 kennengelernt. Nach Basquiats Tod 1988 klebte der Wiener Universalkünstler dann einige von dessen für das Projekt entstandene Skizzen auf Holzleisten, fügte rote Farbe, Stücke eines schwarz gefärbten Besenstiels sowie Nägel dazu - und fertig war der skulpturale, angebliche Basquiat-Rahmen. In diesen hängte Heller eine 1990 in New York erworbene echte Porträtzeichnung Basquiats aus dem Jahr 1983 unter dem Titel „Untitled“.