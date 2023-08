Sozialdemokraten fordern Bankomat in jedem Ort

Die SPÖ fordert zum wiederholten Mal einen Bankomaten in jeder Gemeinde in Niederösterreich. Neu ist aber, dass sie auch einen Finanzierungsvorschlag mitliefern. In knapp 100 Gemeinden fehle ein Geldausgabe-Automat, haben die Genossen nachgezählt. In diesen Orten solle die Hypo einspringen, schlägt SPÖ-Vorsitzender Sven Hergovich vor: „Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner soll sich einen Ruck geben und das ermöglichen. Sie ist schließlich Eigentümervertreterin der Landesbank, bei der ja zuletzt die Übergewinne nur so sprudelten.“ Hergovich bezieht sich auf die 51 Millionen Euro, welche das Institut im ersten Halbjahr eingestreift hat.