Verfassungsexperte: „Das ist absoluter Blödsinn“

In der brütenden Hitze des Sommers gebären die Parteien oft, nennen wir sie, „interessante“ Ideen. Die ÖVP will plötzlich das Bargeld mit allen Mitteln verfassungsrechtlich absichern, die SPÖ wiederum entdeckt ihr Herz für die badende Bevölkerung und fordert, den freien See-Zugang in der Verfassung zu verankern. „Ein absoluter Blödsinn“, sagt Heinz Mayer, ehemaliger Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.