Warum wir so große Angst vor dem Bargeld-Aus haben

„Viel Glück beim Versuch, mit Bargeld zu zahlen!“ Das war die Antwort, die ich bekam, als ich einen Freund fragte, wie viel Geld ich für meinen Besuch bei ihm in Göteborg, Schweden, wechseln sollte. Und tatsächlich: Vier Tage lang konnte ich alles problemlos mit der Bankomatkarte bzw. sogar mit meinem Smartphone zahlen. Kurz nach diesem Urlaub war ich dienstlich in London, und auch hier: Der Kaffee am Morgen, die Zeitung in der Trafik, Postkarten und Briefmarken beim Straßenstand, ja sogar das Trinkgeld für den Straßenmusiker - für all das und mehr brauchte ich nur kurz mein Handy zu zücken.