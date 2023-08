Alte Wallersee-Bande an allen Enden erfolgreich

Nach vier Runden mischt Absteiger Seekirchen in der Salzburger Liga plangemäß vorne mit, ist noch unbesiegt. Am Freitag bogen die Wallerseer Straßwalchen mit 4:2, abermals hatte Trainer Lapkalo beim Wechseln ein glückliches Händchen: Ogunlade kam von der Bank, fixierte per Doppelpack das 4:2. „Wir werden den gesamten Kader brauchen“, weist Lapkalo stets auf die lange Saison hin.