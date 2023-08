Bergheim blieb in hitzigem Derby eiskalt

Auch Hallwang konnte am Traumstart von Tabellenführer Bergheim in der 1. Landesliga nichts ändern. Die Begegnung der Lokalrivalen startete ausgeglichen mit Top-Chancen auf beiden Seiten, doch wendete sich das Blatt schlagartig nach etwa 20 Minuten: Die Hausherren trafen doppelt und nahmen daraufhin das Zepter in ihre Hände. Kurz vor der Pause fiel mit dem dritten Tagestreffer auch die Vorentscheidung. Die knallharte Analyse von Hallwang-Trainer Damir Borozni lautete „nicht landesligareif“.