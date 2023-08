„Rücksitz-Lamm“ wird jetzt aufgepäppelt

Zeugen haben am Donnerstag in Salzburg die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz alarmiert: Ein Lamm saß auf der Rückbank eines Autos. Wie sich später herausstellte, wollte ein Mann (49) das Tier zu seinem Bauernhof nach Berlin bringen, nachdem es in Kroatien vom Mutterschaf verstoßen worden sei.