Lamm „Chili“ saß im Auto, Besitzer war im Theater

Von Mutter verstoßen

Der 49-jährige Deutsche besuchte gerade ein Marionettentheater. Den Besuch musste er abbrechen, die Polizei holte ihn umgehend her. Der Mann habe das Lämmchen in Kroatien geschenkt bekommen. Dieses sei nämlich am 7. Juli vom Mutterschaf verstoßen worden. Weil er eine sehr große Tierliebe pflege, habe er beschlossen, das Lamm mit nach Hause zu nehmen und es auf seinem Bauernhof zu versorgen. Während des Transports sei das Lamm stets in der Mitte der Rückbank - zwischen den beiden Kindern - gesessen und versorgt worden.