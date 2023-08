Von Polizei überführt: Mann täuschte Raub vor

Zwei Unbekannte überfielen am Wochenende auf einem Parkplatz an der Großglockner Hochalpenstraße einen Polen. Das Duo passte den 37-jährigen Radfahrer ab, attackierte ihn und stahl ihm eine hochpreisige Sonnenbrille. So stellte es zumindest das „Opfer“ dar. Doch rasch zeigte sich: Der Überfall hatte nie stattgefunden.