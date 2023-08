„Ich bin Austria - es ist natürlich besonders“

Angriffspunkte wirst du - aufgrund der Abwehrschwäche der Austria - für das Sonntag-Spiel genügend gesehen haben.

Trainer Wimmer macht mit seinem Team einen sehr guten Job. Aber sie nehmen mitunter eben sehr viel Risiko, was sie dann angreifbar macht. Aber in erster Linie wird es an uns selbst liegen, wie sehr wir sie fordern können, wie sehr wir sie unter Druck setzen können.