Gelungene Premiere für neuen Kinderbereich

Außerdem boten Mitarbeiter des Familienreferates Service und Beratung zu verschiedenen Themen für Eltern, Großeltern und Erziehende an. „Darüber kann am besten in persönlichen Gesprächen aufgeklärt und informiert werden“, schildert Winkler. Ein positives Resümee zog auch Bürgermeister Kilian Brandstätter: „Diese Initiative war eine große Bereicherung für das Golser Volksfest und seine Besucher.“ Man führe bereits Gespräche für das nächste Jahr.