Eine Gemeinde im Ausnahmezustand: Gols feiert!

Das Feuerwerk gibt es heuer zum ersten Mal nicht, dafür wird am Mittwoch zum Energietag geladen. Und: Jeder, der Mittwoch aufs Fest kommt, bekommt ein Los, mit dem er dann bei der großen Tombola dabei sein kann. Die Preise sind durchaus sehenswert. So gibt es von Burgenland Energie die PV-Anlage Sonnenmarie, einen Piaggio E-Roller von der Firma Weintritt aus Apetlon und ein Merida E-Bike von der Firma Strudler aus Podersdorf am See zu gewinnen. Bei der Verlosung um 21.30 Uhr muss man sich allerdings im Weinzelt befinden!