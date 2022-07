Muren! Im Pinzgau rückten Donnerstag 200 Mann aus

Diese mussten speziell im Raum Mittersill überflutete Keller auspumpen. Zu zumindest einem Murenabgang ist es am Jochberg gekommen. Also auf und nahe der Pass-Thurn-Straße Richtung Kitzbühel in Tirol. Die B161 ist demnach gesperrt worden. Eine Straßensperre wurde auch für die B165 zwischen Mittersill und Neukirchen ausgerufen.