Zahlreiche Raser und getunte Autos gestoppt

Neues Gesetz ab kommendem März

30 Fahrzeuge wurden sofort am Kontrollplatz bei St. Peter am Hart einer technischen Untersuchung unterzogen. 54 Anzeigen wegen technischer Mängel oder illegaler Umbauten und 24 Organmandate wurden ausgestellt. Noch vor Ort verteilte die Bezirkshauptmannschaft Braunau Strafbescheide im Wert von insgesamt 5160 Euro. Im Ortsgebiet von St. Peter wurde ein Fahrer gar mit 98 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt. Laut dem neuen Rasergesetz, das im März 2024 in Kraft tritt, hätte er sein Fahrzeug nur ganz knapp nicht verloren.