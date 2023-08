Militärübung: China warnt „Separatisten“ in Taiwan

Taiwan verurteilt Übung auf Schärfste

Das taiwanesische Verteidigungsministerium verurteilte die chinesischen Militärübungen in der Nähe der Insel aufs Schärfste. „Der Beginn der Militärübungen trägt nicht zum Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan bei“, so das Ministerium am Samstag in einer Erklärung. Man werde angemessene Streitkräfte entsenden, um darauf zu reagieren. Man habe die Fähigkeit, die Entschlossenheit und das Vertrauen, die nationale Sicherheit zu gewährleisten.