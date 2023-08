Robotaxi stieß mit Feuerwehrauto zusammen

„Eines unserer Fahrzeuge fuhr bei grüner Ampel in die Kreuzung ein und wurde von einem Einsatzfahrzeug erfasst, das offenbar auf dem Weg zu einem Notfall war“, teilte das Unternehmen Cruise auf der Messaging-Plattform X, früher bekannt als Twitter, mit. Die Straßenverkehrsbehörde DMV hat Cruise nun aufgefordert, seine aktive Fahrzeugflotte unverzüglich um die Hälfte zu reduzieren, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Bis zum Abschluss von Untersuchungen wird Cruise nun maximal 50 Robotaxis am Tag und bis zu 150 in der Nacht auf die Straße schicken.