Wie die Politik eine ganze Generation verunsichert

Vielfach wird darüber diskutiert, woher denn die Unzufriedenheit, die in der Bevölkerung spürbar ist, stammt. Die Wirtschaftsdaten zeigen eigentlich ein normales Bild einer Wohlstands-Nation. Ja, aber warum dann die negative Stimmung? Unsere Großeltern hätten beim heutigen Wohlstandsniveau Freudensprünge vollführt. Was passt also nicht?