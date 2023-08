Mega-Projekt: GKB startet Bahn-Ausbau in Graz

Zweigleisiger Ausbau in Wetzelsdorf

Ab 2024 folgt dann das restliche Stadtgebiet bis nach Lieboch, und die Pläne haben es in sich. So wird im Stadtbezirk Wetzelsdorf ein 1,2-Kilometer-Abschnitt sogar zweigleisig ausgebaut, zudem sollen im Südwesten bis zu vier Nahverkehrsdrehscheiben errichtet werden.