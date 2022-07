ÖBB übernehmen die Bahn-Infrastruktur der GKB

Am 15. September des Vorjahres standen die Züge still: Die Belegschaft der GKB versammelt sich in Graz, die Sorgen waren groß. Kurz davor wurden Pläne bekannt, die Infrastrukturgesellschaft der GKB - salopp formuliert: das Streckennetz - in die ÖBB einzugliedern. Das wäre „der Anfang vom Ende des Traditionsunternehmens“, befürchtete damals der (mittlerweile verstorbene) Betriebsratschef Helmut Koch.