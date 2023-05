Mürzzuschlag: „Tor zum Semmeringtunnel“ ist fertig

Aktuell laufen etwa die Arbeiten in Deutschlandsberg sowie in Wies-Eibiswald, im Sommer wird der Umbau in Frauental-Bad Gams fortgesetzt. Vielfach sind die Arbeiten bereits abgeschlossen (u. a. Hollenegg, Bad Schwanberg, Pölfing-Brunn), bis Ende 2025 folgen weitere Haltestellen. Zudem werden laut GKB einige Eisenbahnkreuzungen mit Lichtzeichenanlagen oder Schranken gesichert.