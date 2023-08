„Die Jungen gehen weg und die Alten bleiben übrig“

Haushaltshilfe wird doppelt so oft bestellt wie 2012

Haushaltshilfe nahmen im Vorjahr doppelt so viele Senioren in Anspruch wie zehn Jahre davor. Mit 105 pro 1000 betreuten über 74-Jährigen „führt“ hier der Lungau in Salzburg. Die Volkshilfe, zweiter regionaler Haushaltshilfe-Anbieter, wollte zu dem Thema nichts sagen.