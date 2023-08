Bauernherbst startet unter modischem Motto

Wer sich die besten Plätze bei den jeweiligen Veranstaltungen sichern will, muss nicht nur früh dran sein, sondern manchmal auch früh aufstehen. Für Ex-Skistar Alex Meissnitzer kein Problem: „In der Früh ist es einfach am schönsten. Da habe ich auch kein Problem damit, um fünf Uhr schon zum Wandern aufzubrechen.“ An insgesamt 76 Orten in ganz Salzburg wird der Bauernherbst heuer gefeiert.