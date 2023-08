Frühpensionist auf kriminellen Abwegen

Schwerer Betrug und falsche Beweisaussage

Im Prozess am LG Feldkirch von Richterin Lisa Pfeifer zu den Vorwürfen befragt, gibt der Angeklagte an, sich aufgrund einer Hirnhautentzündung nicht mehr an die Taten erinnern zu können. Nachdem es laut Staatsanwältin bereits zuvor immer wieder Verdachtsmomente gegen den Angeklagten gegeben habe, verzichtet dieser auf die Einholung eines Gutachtens. Die Frau Rat spricht ihn wegen schweren Betrugs und falscher Beweisaussage schuldig und verhängt eine Geldstrafe über 3000 Euro. Schlusswort des nunmehr Vorbestraften: „Ja, ich nehme das Urteil an. Ich habe Scheiße gebaut und will jetzt einfach nur meine Ruhe haben.“