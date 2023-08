„Mit Arnautovic hat bei uns keiner gerechnet“

Clubtreffen bei Testspiel in Salzburg

„Richtig viel hat sich aber nach dem Testspiel in Salzburg getan, als wir auch unser großes Fanclubtreffen abgehalten haben“, erzählt Ammann, der sich auch noch an Arnautovic’ erstes Engagement in Mailand 2010 erinnern kann. „Klar sind diese Bilder noch in Erinnerung, als er sich als Champions-League-Sieger feiern ließ, ohne dass er gespielt hat. Aber er ist heute älter, gereifter.“