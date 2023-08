Lothar schwärmt: „Arnautovic ein Riesenspieler“

Matthäus sieht in Arnautovic auch mit 34 noch sehr viel Qualität: “Als Verteidiger willst du nicht gegen ihn spielen, als Mitspieler freust du dich über Marko in der Mannschaft", analysierte der Sky-Experte. Roma wäre die dritte Italien-Station für den Torjäger - begonnen hatte sie 2009/10 bei Inter unter José Mourinho. Der Portugiese will ihn nun nach Rom lotsen.