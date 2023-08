Tote 21-Jährige in Südtirol: Ex-Freund in Haft

Im Fall einer am Sonntag in Schlanders im Südtiroler Vinschgau tot in der Wohnung ihres Ex-Freundes aufgefundenen 21-Jährigen muss der tatverdächtige 28-jährige frühere Partner der Frau in Untersuchungshaft bleiben. Der zuständige Untersuchungsrichter sah Flucht- und Wiederholungsgefahr gegeben, berichteten Südtiroler Medien am Mittwoch. Der Mann schwieg bisher zu den Vorwürfen.