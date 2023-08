Frauenmord: Verdächtiger an Tiroler Grenze gefasst

Laut italienischen Medienberichten fanden Polizisten die Südtirolerin am Sonntag tot in der Wohnung ihres Ex-Freundes in Schlanders, das Opfer selbst soll aus Kortsch, einem Nachbarort, stammen. Die Leiche der 21-Jährigen sei von Stichwunden zerfetzt gewesen, schreibt die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Ihre Eltern hatten die 21-Jährige bereits am Samstag vermisst gemeldet, zunächst soll von ihr jede Spur gefehlt haben.