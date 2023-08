Angeklagter wehrt sich gegen Entlastungszeugen

Baseballschläger im Kofferraum

Am Ostersonntag will nämlich ein Spaziergängerpaar von dem Wiener mit einem Baseballschläger attackiert worden sein. Sie wären auf der Straße gegangen, der Angeklagte hätte mit seinem Auto deswegen nicht vorbeifahren können. „Ich hatte das Gefühl, dass das Fahrzeug schon an meinem Rücken ist“, so die Zeugin und erinnert sich, wie der 64-Jährige sie beschimpft hätte.