Brauchen Sie gute Tipps zur Hühnerhaltung?

Am Anfang war das Huhn - oder doch das Ei?

Am kommenden Samstag lädt Sonja Komar deshalb von 14 bis 16 Uhr 30 zum Workshop rund um das Huhn. „Bei uns hieß es in der Tierhaltung oft learning by doing“, erzählt sie. Das möchte sie den Leuten ersparen. Denn: Viele möchten Hühner halten, haben aber keine Ahnung, was da überhaupt auf sie zukommt. „Hier möchte ich einhaken und helfen Probleme mit den Nachbarn oder der Gemeinde zu vermeiden“, so Komar. Tipps bezüglich Haltung und Gesundheit, aber auch über die Regelung, wo und wie die herzigen Federviecher gehalten werden dürfen, stehen auf dem Programm.