Vogelspinne saß neben Kinderwagen: Niemand half

Es war schon nach Mitternacht, als Nina Bottesch mit ihrem Hund „Beba“ in ihr Mehrparteienhaus heimkehrte. Gleich nachdem sie die Eingangstür aufgesperrt hatte, machte ihr vierbeiniger Liebling geschockt einen großen Satz auf die Seite. Und dann sah die 23-jährige Veterinärstudentin selbst, was ihren Border Collie so aus der Fassung gebracht hatte: Eine handflächengroße Spinne, die gleich neben der Eingangstür neben den abgestellten Kinderwagen und Rollatoren saß!