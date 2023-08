Dornauer und seine „rechte Liebe“ am Strand

Gemeinsamer Auftritt bei Tennisturnier in Kitzbühel

Gerüchte um die Liebe zwischen Dornauer (40) und der 41-jährigen Italienerin gab es schon länger, im „Krone“-Interview am Rande der Generali Open in Kitzbühel hatte Dornauer zuletzt reinen Tisch gemacht: Auf die Frage nach den „Gerüchten der letzten Tage“ antwortete er: „Jetzt ist es, wenn man so will, draußen - und vielleicht ist es gut so!“