Putin-Vertreter reiste im März mit Visum nach Wien

Zudem seien die rechtlichen Voraussetzungen für ein Visum erfüllt gewesen. Schwydkoj ist wahrscheinlich der höchstrangige Abgesandte des Kreml, der seit Kriegsbeginn in der Ukraine nach Österreich gekommen ist. Der Kunstwissenschaftler und langjährige Sondervertreter von Wladimir Putin (russischer Präsident, Anm.) hatte am 11. März in Wien Russinnen und Russen getroffen, die ihn mehrheitlich um Subventionen und Unterstützung baten.