WM: Österreich beginnt gegen Dänemark und Schweiz

Das geht aus dem am Dienstag präsentierten Spielplan hervor. Das Match gegen die Dänen findet am 11. Mai statt, tags darauf geht es gegen die Schweiz. Dritter Gegner ist am 14. Mai Titelverteidiger Kanada. Danach warten Mitfavorit Finnland (16. Mai), Gastgeber Tschechien (17.) und Norwegen (19.).