Glattrasiert schlägt „Haare überall sind egal“

Vom Zucker zum Wachs

Andrea Wizany, Sprecherin der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure in Oberösterreich erklärt, welche Methoden die geläufigsten sind und was können.

Beim Sugaring wird eine 37 Grad warme, zähe Zuckerpaste auf die zu enthaarende Körperstelle aufgetragen und mit spezieller Technik abgezogen. Vier bis acht Wochen bleibt die Haut dann glatt, besonders geeignet ist die Methode auch zum Entfernen von sehr feinen Haaren. „Sugaring liegt im Trend, weil es natürlich ist und wie ein Peeling wirkt“, sagt Andrea Wizany.

Beim Lasern sollte nach zehn bis zwölf Behandlungen im Abstand von je sechs bis acht Wochen die betreffende Körperstelle dauerhaft haarfrei sein. Bei weißen oder sehr hellen Haaren funktioniert die Methode nicht, pro Sitzung werden 70 bis 120 Euro fällig. „Nach dem Lasern darf man nicht in die Sonne, deshalb starten die meisten im Herbst“, so die Expertin.

„Waxing eignet sich besonders, um Haare in Form zu bringen, wie zum Beispiel die Augenbrauen“, erklärt Enthaarungsexpertin Wizany (Bild). Die Profis verwenden verschiedene Kalt- bzw. Warmwachsprodukte, es ist meist etwas günstiger als Sugaring.