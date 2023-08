So erlebte Opfer (67) Tretboot-Attacke in Tirol

Es sind unfassbare Szenen, die Ulrich K. (Name geändert) der „Krone“ am Telefon schildert. Während der Urlauber am Sonntag im Reintalersee (Bezirk Kufstein) schwamm, attackierte ihn ein 21-Jähriger in einem Tretboot, während ihn ein zweiter Mann (37) anfeuerte (die „Krone“ berichtete). „Ich war schon eine Stunde im Wasser und am Weg zurück, als mir in der Mitte des Sees das Tretboot entgegengekommen ist“, erinnert sich der Deutsche.