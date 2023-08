Betonwüsten lassen das Hochwasser steigen

„Negativer Spitzenreiter im Bundesländer-Vergleich ist Oberösterreich, wo der Bodenverbrauch 2022 um mehr als zwei Drittel gestiegen ist. Das liegt unter anderem an der großflächigen Umwidmung von Grünland in Bauland und an der mangelnden Regionalplanung. Auch pro Kopf gerechnet, hat sich das Land ober der Enns zur Region mit dem stärksten Flächenfraß katapultiert. Allein die Betriebsflächen sind um traurige sechs Quadratkilometer gewachsen“, warnt WWF-Experte Simon Pories.