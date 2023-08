„Hoffentlich gibt‘s noch viele weitere Derbys!“

„Unglaublich, was da heute los war! Großen Respekt an die Fans. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass bei jedem Spiel so eine Atmosphäre herrscht", war mit Robert Zulj der 2:0-Siegtorschütze des LASK begeistert.

„Es war richtig geil, eine echt coole Kulisse“, sagte Blau-Weiß-Spieler Strauss.

„Ich habe mit St. Pauli einige Hamburger Derbys gegen den HSV erlebt und muss sagen: Da steht das Linzer Derby um nicht viel nach“, LASK-Torschütze Philipp Ziereis.